«Польстило, когда позвонил Литвин. Он сказал: «Ты хочешь расти? Оторвись от сиськи». Эдамс о неслучившимся уходе из 2Drots

Эдамс вспомнил, когда был максимально близок к уходу из 2Drots.

«У меня нет контракта. Я за спиной никогда ничего не делал. Сказал Женьку и Некиту [президентам 2Drots]: «Если соберусь – подойду, скажу в лицо».

Готов ли я был переходить? Нет. Разговаривал ли я о переходе – да. Мне польстило, когда в декабре позвонил Миша [Литвин , президент Lit Energy ]. Он сказал: «Ты хочешь расти? Ты сейчас в комфортных условиях, пока ты из них не выйдешь, ты не поймешь, на что ты способен. Оторвись от сиськи». Меня эти слова зацепили», – сказал капитан 2Drots.