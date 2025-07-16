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«Захожу, а там Укол один сидит за столом». Фил Воронин о походе «Альфа-Банки» в бар

Комик Филипп Воронин рассказ историю про поход «Альфа-Банки» в бар.

«Вчера самая грустная ситуация была. Мы же два раза становились командой тура. У нас 50 тысяч рублей в Bla Bla Bar осталось. Первые потратили, остались вторые. Мы решили их потратить. Я не собирался ехать. Думал, что команда соберется.

На 22:30 заказали стол. У нас спросили, сколько человек будет. Я сказал, что будет 15 человек. Я захожу в чат в 23:30, а там один Укол сидит за столом.

Это как будто последний гвоздь в крышку гроба был. Мы с Кленом в теннис поиграли, говорю ему: «Поехали, посидим». А там 50 тысяч потратить надо. Я говорю: «Ну, давай по два стейка #######». Прокоп приехал, Саня Иванов. Впятером посидели, в настолки поиграли», – сказал президент клуба.

Ранее Воронин рассказал, что у клуба проблемы с финансированием. Будущее команды и участие в Winline Кубке Лиги под вопросом.

«Альфа-Банка» – медиафутбольный клуб, основанный в 2024 году. Руководят им комик Фил Воронин, рэпер Млечный и бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, являющийся спортивным директором. Главный тренер – Сергей Овчинников.

«Банка» – феномен Медиалиги. Почти не побеждают, но зрители обожают их за приколы и доброту

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoМлечный
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logoWinline Медиалига
logoКлен
logo«Укол» Антон Петровский
logoСергей Овчинников
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