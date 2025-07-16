Rocket Team приостановил деятельность. Клуб сыграл в двух сезонах МФЛ и Кубке Лиги

Rocket Team объявил о приостановке деятельности.

«Уже во всех СМИ прошла эта печальная новость. Всегда трудно писать такие текста, которые всегда полны слез, боли, упущенных надежд и разочарований.

Это был поистине славный год для нашей команды. Мы прошли через множество испытаний. Каждая игра, каждый болельщик на трибуне — все это вдохновляло нас идти и биться на поле!

Хотим сказать спасибо Медиалиге за то, что дали такую возможность творить. Мы гордимся тем, что мы были частью этого комьюнити. Надеемся, что мы скоро вернемся!

Спасибо за все! С любовью, Rocket Team 💔», – говорится в сообщении клуба.

RT – команда музыкального лейбла Rocket Records, она была основана в начале 2024 года. Учредители – Юрий и Владимир Киселевы.

В Медиалиге Rocket Team дебютировал в пятом сезоне. Несмотря на поражение в стыковом матче от «Ромы» (1:3), клуб пробился в финальный этап благодаря слиянию с ФК «Деньги».

Также «Рокеты » играли в шестом сезоне МФЛ и Кубке Лиги.

Ранее руководитель клуба Михаил Хавкин сообщил, что у RT имеются трудности с финансированием.

В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом