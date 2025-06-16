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Азамат Мусагалиев: «Я не преследую личных целей, личных наград для меня не существует. Хочется видеть радость на лицах игроков»

Азамат Мусагалиев поделился впечатлениями после первого выхода ФК «10» в 1.

 – Шикарные эмоции, мы впервые в полуфинале Медиалиги. Я рад, доволен, удовлетворен. Мы все ждали этого.

– Что для вас лично значит эта победа?

– Я своих личных целей не преследую. И наград личных для меня не существует и быть не может. Просто хочется видеть радость на лицах ребят.

Мне из дома уже написали: «Готовим праздничный ужин!» Сейчас поеду праздновать.

– Что значит плакат болельщиков «Эти пацаны могут все, когда интересно»? 

– Это слова из песни, которые западают в голову, заряжают. Главное – пробудить в себе интерес. Подлинный, бескорыстный, как у мальчишек во дворе. Они ведь убиваются на поле не за награды, а потому что любят эту игру.

Я хочу верить, что сейчас у футболистов «Десятки» именно такой интерес, – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Клуб Мусагалиева впервые в полуфинале Медиалиги: размотали 10:1. Сыграют в «Лужниках»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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