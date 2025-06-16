Азамат Мусагалиев: «Я не преследую личных целей, личных наград для меня не существует. Хочется видеть радость на лицах игроков»
– Шикарные эмоции, мы впервые в полуфинале Медиалиги. Я рад, доволен, удовлетворен. Мы все ждали этого.
– Что для вас лично значит эта победа?
– Я своих личных целей не преследую. И наград личных для меня не существует и быть не может. Просто хочется видеть радость на лицах ребят.
Мне из дома уже написали: «Готовим праздничный ужин!» Сейчас поеду праздновать.
– Что значит плакат болельщиков «Эти пацаны могут все, когда интересно»?
– Это слова из песни, которые западают в голову, заряжают. Главное – пробудить в себе интерес. Подлинный, бескорыстный, как у мальчишек во дворе. Они ведь убиваются на поле не за награды, а потому что любят эту игру.
Я хочу верить, что сейчас у футболистов «Десятки» именно такой интерес, – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Клуб Мусагалиева впервые в полуфинале Медиалиги: размотали 10:1. Сыграют в «Лужниках»