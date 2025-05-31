Генич – самый возрастной автор гола в истории Медиалиги. Комментатор «Матч ТВ» забил с пенальти
Константин Генич стал самым возрастным игроком, забившим в Winline МФЛ.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич забил свой первый гол в Медиалиге.
Бывший главный тренер ФК «Матч ТВ» вышел на замену в матче против Lotus Music в 7-м туре МФЛ-6 и пробил пенальти.
На момент гола Константину Геничу исполнилось 47 лет и 148 дней.
«Матч ТВ» вылетел из турнира, заняв последнюю строчку в группе.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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