Генич – самый возрастной автор гола в истории Медиалиги. Комментатор «Матч ТВ» забил с пенальти

Константин Генич стал самым возрастным игроком, забившим в Winline МФЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич забил свой первый гол в Медиалиге .

Бывший главный тренер ФК «Матч ТВ» вышел на замену в матче против Lotus Music в 7-м туре МФЛ-6 и пробил пенальти.

На момент гола Константину Геничу исполнилось 47 лет и 148 дней.

«Матч ТВ » вылетел из турнира, заняв последнюю строчку в группе.