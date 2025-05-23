«Единственная ЛЧ для Матч ТВ». «Эгриси» потроллил команду телеканала перед игрой МФЛ, выйдя на поле под гимн Лиги чемпионов
Игроки «Эгриси» вышли на матч Медиалиги под гимн Лиги Чемпионов.
«Эгриси» сегодня играет с командой «Матч ТВ» в 6-м туре Winline Медиалиги.
Футболисты «Эгриси» вышли на поле под гимн ЛЧ, а на трибуне болельщики растянули баннер «Единственная ЛЧ для Матч ТВ».
В 2024 году телеканал «Матч ТВ» уступил права на показ еврокубков онлайн-кинотеатру Okko.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Трансляция Winline Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости