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Премиальные «Десятки» при выходе в 1/4 выйдут от 3 до 5 миллионов

3 до 5 миллионов выйдут премиальные всей команде ФК «10».

– Вы говорили, что премиальные будут выплачены только в случае выхода в 1/4. Уже можно готовить?

– Они готовы. Но дело не в этом. Это не был указ – ребята это приняли, почти сами придумали. Я безмерно им благодарен за то, что они очень вовлечены и горят всем, что происходит.

– Речь о каких суммах?

– От 3 до 5 миллионов на клуб. Были двойные за «Литов». Это не только на футболистов – это и стафф, и тренерский штаб, и медики, – рассказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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