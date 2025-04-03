«Инстасамка – большая звезда, у нас появится персона наподобие Заремы. Интересно, как она будет определять состав». Глава Медиалиги о покупке «Чертаново Медиа»

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о покупке «Чертаново Медиа».

Сегодня стало известно , что Инстасамка и ее муж Moneyken купили «Чертаново Медиа ».

«Для меня это классная новость. Даша – большая медийная звезда. Ее вовлечение в медиафутбол – большой плюс. Надеюсь, что аудитория, которая за ней следит, будет так же пристально следить и за «Чертаново Медиа».

Еще одним одиозным человеком на бровке больше – это круто. Возможно, у нас появится персона наподобие Заремы. Теперь интересно послушать, как Даша будет определять состав на матч», – сказал Осипов .