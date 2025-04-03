«Инстасамка – большая звезда, у нас появится персона наподобие Заремы. Интересно, как она будет определять состав». Глава Медиалиги о покупке «Чертаново Медиа»
Глава Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о покупке «Чертаново Медиа».
Сегодня стало известно, что Инстасамка и ее муж Moneyken купили «Чертаново Медиа».
«Для меня это классная новость. Даша – большая медийная звезда. Ее вовлечение в медиафутбол – большой плюс. Надеюсь, что аудитория, которая за ней следит, будет так же пристально следить и за «Чертаново Медиа».
Еще одним одиозным человеком на бровке больше – это круто. Возможно, у нас появится персона наподобие Заремы. Теперь интересно послушать, как Даша будет определять состав на матч», – сказал Осипов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
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