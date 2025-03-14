Алексей Клюкин: «Отказал «Матч ТВ». Вариант с «Эгриси» исключен»
Алексей Клюкин рассказал о поиске нового клуба после закрытия «Родины Медиа».
«Я пока в свободном плавании. Один клуб помог с тренировочным процессом. А так были варианты в «Матч ТВ», но я отказал им из-за неудобного времени тренировок!
С «Эгриси» была смешная история. Даня Овечкин мне сказал: «Приезжай». Ну и видимо он забыл предупредить, что я приеду пообщаться или просто подумал, что я шучу. Я пытался с людьми там наладить контакт и загладить недопонимания, определенные вопросы мы решили, но как вариант «Эгриси» уже исключен.
Вариант, при котором останусь без клуба? Ну, если не будет предложений, то придется быть без МФЛ-6», – рассказал бывший вратарь «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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