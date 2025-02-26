Иван Мозговой: «Днем вышла новость, что у «РМ» проблемы, вечером Клюка сам приезжает к нам на тренировку. Мы его не звали»
«Биться за клуб», – написал Клюка у себя в тг-канале. Когда-то я это слышал лично, а, если точнее, за 3 дня до его решения уйти из «Эгриси».
Что-то мне подсказывает, что писал он этот пост, пока ехал вчера с тренировки «Эгриси».
Всем к размышлению. Приехал, без спроса, без ведома переоделся и начал тренироваться с командой. Новый ТШ, естественно, не в курсе, думали, на просмотр парень приехал.
Еще раз: днем вышла новость о том, что у «РМ» проблемы, вечером Клюка сам приезжает к нам на тренировку и решает тренироваться.
Долго думал, писать это или нет. Но вспомните, как грязно этот человек уходил от нас и как грязно он поступает сейчас с Саней, Димой и Будаковым.
Мы ни на кого не держим обиду и всех уже давно простили. Но его вчерашний поступок доказывает, что мудрость, отраженная в народных пословицах, актуальна всегда.
Руководство «РМ», обращаюсь к вам, чтобы между нами не было недопониманий. Мы не звали его тренироваться, он пришел сам и даже без нашего ведома!» – написал операционный директор «Эгриси».
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