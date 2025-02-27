У бывшего игрока «Амкала» Делимы выявлены проблемы со здоровьем, «несовместимые со спортом»
Экс-защитник «Амкала» Дармей Делима, скорее всего, больше не сыграет в Медиалиге.
«У Делимы большие проблемы со здоровьем. Это еще одна причина, почему в профессиональных клубах проходят углубленное УМО. В командах Медиалиги должно быть то же самое.
Заболевание Делимы несовместимо с футболом, со спортом. Я думаю, в медиафутболе его больше не будет», – рассказал спортивный директор Lotus Music Эдуард.
В Winline МФЛ Делима играл за «На Спорте» и FC Bus. Перед пятым сезоном он присоединился к «Амкалу», который тогда тренировал Сослан Гатагов, но не провел ни одного матча в МФЛ-5, так как не прошел УМО.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: канал Rocket Team
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