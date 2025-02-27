«Анжи» хочет провести матч Медиалиги на поле в горах Дагестана: «Можно поднять голову и увидеть летающих орлов»
«У нас есть идея, которую мы обсуждали с Федерацией футбола Дагестана, и я предложил ее Коле [Осипову] – он в восторге.
Поле – высоко в горах, там практически идеальная поляна. Мы хотим сделать разметку и поставить временные трибуны. Это настолько высоко, что ты можешь поднять голову и увидеть летающих орлов. Вот там мы хотим провести игру Медиалиги.
Главное, чтобы мячи не потерялись. Вопросы к лиге, к Кортаве. Пусть Дэн Безопасность охраняет мячи», – сказал президент «Анжи Медиа» Арзулум Султанахмедов.
Махачкалинский клуб «Анжи» объявил о возрождении в сентябре 2024 года и планирует участвовать в Winline Медиалиге.
МФЛ-6 стартует в апреле и, скорее всего, «Анжи Медиа» пропустит новый сезон. Однако команда получила приглашение в осенний Кубок Лиги.
«Анжи Медиа» может пригласить Роберто Карлоса, Кокорина и Денисова. Агаларов и Гаджибеков планируют играть в МФЛ
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