«Анжи» хочет провести матч Медиалиги на поле в горах Дагестана: «Можно поднять голову и увидеть летающих орлов»

Президент «Анжи Медиа» рассказал о планах провести матч Медиалиги в Дагестане.

«У нас есть идея, которую мы обсуждали с Федерацией футбола Дагестана, и я предложил ее Коле [Осипову ] – он в восторге.

Поле – высоко в горах, там практически идеальная поляна. Мы хотим сделать разметку и поставить временные трибуны. Это настолько высоко, что ты можешь поднять голову и увидеть летающих орлов. Вот там мы хотим провести игру Медиалиги.

Главное, чтобы мячи не потерялись. Вопросы к лиге, к Кортаве. Пусть Дэн Безопасность охраняет мячи», – сказал президент «Анжи Медиа» Арзулум Султанахмедов.

Махачкалинский клуб «Анжи» объявил о возрождении в сентябре 2024 года и планирует участвовать в Winline Медиалиге .

МФЛ-6 стартует в апреле и, скорее всего, «Анжи Медиа» пропустит новый сезон. Однако команда получила приглашение в осенний Кубок Лиги .

«Анжи Медиа» может пригласить Роберто Карлоса, Кокорина и Денисова. Агаларов и Гаджибеков планируют играть в МФЛ