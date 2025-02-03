Гриня: «У «Броуков» такая тема – когда они находятся в дерьме, то становятся намного сильнее»

Гриня считает, что сложности положительно сказываются на игре «БроукБойз».

«Мы долго переваривали поражение в четвертьфинале Кубка Лиги. Я и на себе огромный груз ответственности чувствую за то поражение. Мы должны были спокойно обыгрывать «Титан», но тогда не летело. Мы бы совсем по-другому сыграли с «Амкалом » в отличие от «Титана ».

Целенаправленно готовились к турниру в Казахстане , как и к дальнейшему. Все привело к тому, что будет такой результат в финале. Чувствовалось, что мы легко бежим и чувствуем поддержку.

Приятно находиться в Казахстане. После игры я сказал, что когда вас заселяют в условия, где холодненькие макароны и вы пьете компот из рыбы… У «Броуков» есть такая тема, что когда они находятся в дерьме, то становятся намного сильнее.

Я думаю, что чем хуже для нас условия, тем для нас легче. Все было предопределено, как только мы заехали в гостиницу. Поэтому в Абу-Даби нам ######. Там нам не нужен ни Marriott, ни Rixos. Просто дайте пару стульчиков на пляже, и нормально будет.

И самое главное, нам нужны неподогретые макароны из Астаны. И обязательно я должен забрать компотик рыбный, потому что без него я не представляю теперь свою жизнь. Один из аргументов нашей победы – это компотик на рыбной основе», – сказал защитник «БроукБойз » корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.