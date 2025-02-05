«Броуки» проиграли 5 из 5 последних послематчевых серий буллталити в турнирах Медиалиги
«Броуки» проиграли в 5 сериях буллиталити из 5 в последних турнирах Winline МФЛ.
Команда Дмитрия Егорова и Райзена не прерывала серию поражений по буллиталити с Кубка Лиги.
Сегодня «Броуки» в 1/2 финала Суперкубка проиграли «Амкалу» и выбыли из турнира.
«Броуки» – «Родина Медиа» (1:1, 1:3 Б)
«Броуки» – 2Drots (0:0, 1:3 Б)
ФК «10» – «Броуки» (0:0, 3:2 Б)
Lit Energy – «Броуки» (1:1, 3:2 Б)
«Амкал» – «Броуки» (0:0, 4:2 Б)
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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