Блогер Николай Василенко о конфликтах в Медиалиге: «Надо улыбаться и быть добрее. Вы на поле, чтобы подарить радость, улыбку, красивую игру»

Николай Василенко рассказал, как избегать конфликтов в Winline Медиалиге.

– Как людям в Медиалиге избегать конфликты?

– Надо улыбаться, быть добрее друг к другу и играть красиво. Надо помнить, что на вас смотрят люди, которые пришли на стадион ради красивой игры.

Вы на поле, чтобы подарить радость, улыбку, красивую игру. Если помнить об этом, все получится добрее, теплее, лучше, улыбчивее и красивее.

– Из-за чего возникают конфликты?

– Я думаю, из-за тщеславия. Ну или каких-то еще страстей, которые есть у людей. Мы состоим из добродетелей и страстей. Человек внутри должен бороться, чтобы добродетель побеждала. Это выбор каждого человека.

Может быть, человек поругался с женой, поэтому ругается на поле. Причин может быть много, – отметил блогер и бизнесмен Николай Василенко.