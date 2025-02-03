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Селюк планирует организовать трансфер экс-игрока «Броуков» Алишера в РПЛ или ФНЛ: «К лету он может достичь этого уровня»

Дмитрий Селюк пообещал организовать трансфер Алишера Рахимова в российский клуб.

Бывший полузащитник «БроукБойз» был на просмотре в «Пюнике», но в итоге подписал контракт с «Равшаном» из Таджикистана.

«Для Алишера важно, что он подписал контракт с таджикским клубом. Лучше всего начинать профессиональную карьеру в стране, откуда ты родом. Считаю, он себя проявит. Думаю, когда в июне откроется трансферное окно, я переведу его в российский чемпионат. РПЛ это будет или ФНЛ – посмотрим 

Глянем, как он будет прогрессировать. Может, ему проще будет отыграть сезон, но уже к лету он может достичь уровня РПЛ или ФНЛ. В конечном итоге Алишер хочет играть в топ-клубе. Может, он себя проявит и поедет в Европу. Сейчас ему еще рановато, но шаг за шагом все будет сделано нормально. 

Алишер подписал контракт с «Равшаном» примерно на ту же зарплату, какая была в «Броуках». Думаю, что если Рахимов перейдет в какой-нибудь российский клуб, то «Броуки» заработают с этого трансфера. Алишер обязан сделать так, чтобы предыдущая команда, которая ему помогла, заработала денег», – сказал футбольный агент.

Алишер – чемпион пятого сезона Winline Медиалиги. Полузащитник стал автором лучшего гола 2024 года и занял второе место в голосовании на лучшего игрока года по версии Media Football Awards.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч! Медиафутбол»
logoБроукБойз
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