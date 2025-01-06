Турик – игроки SD Family
Алексей Турик перешел в казахстанский медиаклуб SD Family.
Ранее хавбек выступал за Lotus, Goats и «Родину Медиа».
Турик провел в Winline Медиалиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
Игрок перешел в SD Family перед стартом международной медиалиги в Казахстане. Соревнования пройдут с 18 по 31 января на «Астана Арене». В турнире примут участие «Амкал», «БроукБойз», SD Family (Казахстан), Jaidarman (Казахстан), «Впорядке» (Казахстан), Unwanted Boys (Узбекистан), «Информу» (Белоруссия) и Top Team (Кыргызстан).
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
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