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Турик – игроки SD Family

Алексей Турик перешел в казахстанский медиаклуб SD Family.

Ранее хавбек выступал за Lotus, Goats и «Родину Медиа».

Турик провел в Winline Медиалиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

Игрок перешел в SD Family перед стартом международной медиалиги в Казахстане. Соревнования пройдут с 18 по 31 января на «Астана Арене». В турнире примут участие «Амкал», «БроукБойз», SD Family (Казахстан), Jaidarman (Казахстан), «Впорядке» (Казахстан), Unwanted Boys (Узбекистан), «Информу» (Белоруссия) и Top Team (Кыргызстан).

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
logoWinline Медиалига
logoSD Family
logoАлексей Турик
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