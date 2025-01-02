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Азамат о зарплатах в ФК «10»: «Самая высокая зарплата в «Десятке» – 230 тысяч рублей. В клубе почти нет футболистов, зарабатывающих менее 100 тысяч»

Азамат Мусагалиев рассказал о зарплатах в ФК «10».

«В клубе почти нет футболистов, зарабатывающих менее 100 тысяч рублей в месяц. В клубе нет футболистов, которые зарабатывают более 230 тысяч.

Но в клубе есть человек, который вообще ничего не зарабатывает, – это я», – сказал президент «Десятки».

ФК «10» – медийный клуб продакшена Medium Quality, участвующий в Winline Медиалиге.

«Десятка» по итогам Кубка Медиалиги заняла в таблице 11-е место и досрочно выбыла из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов сравнил зарплаты во Второй лиге и Winline Медиалиге 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: VK 10
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Кубок Медиалиги
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