Азамат о зарплатах в ФК «10»: «Самая высокая зарплата в «Десятке» – 230 тысяч рублей. В клубе почти нет футболистов, зарабатывающих менее 100 тысяч»
Азамат Мусагалиев рассказал о зарплатах в ФК «10».
«В клубе почти нет футболистов, зарабатывающих менее 100 тысяч рублей в месяц. В клубе нет футболистов, которые зарабатывают более 230 тысяч.
Но в клубе есть человек, который вообще ничего не зарабатывает, – это я», – сказал президент «Десятки».
ФК «10» – медийный клуб продакшена Medium Quality, участвующий в Winline Медиалиге.
«Десятка» по итогам Кубка Медиалиги заняла в таблице 11-е место и досрочно выбыла из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов сравнил зарплаты во Второй лиге и Winline Медиалиге
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: VK 10
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