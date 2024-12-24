Шера о том, почему не ушел в «Амкал»: «У меня есть незакрытый гештальт в ФК «10». Я подумал, что так будет честно»

Шера рассказал, почему остался в «Десятке» после аренды в «Амкале».

«Герман начинал вести переговоры с Азаматом , но я принял решение остаться в «Десятке». Я остановил переговоры. Я решил, что будет неправильно спекулировать на всей этой истории.

Я вернулся в «Десятку », и не хотел, чтобы Герман подумал, что я набиваю себе цену. Еще стояла игра с «Динамо», я же перед этой игрой объявил, что остаюсь. Я не хотел, чтобы Тахирович думал, что я пойду играть с «Динамо», и меня «Амкал» будет уговаривать. То есть я не хотел, чтобы два босса думали, что я буду спекулировать, искать себе наилучший вариант по цене, не хотел перед кем-то остался нечестным.

У меня есть незакрытый гештальт в «Десятке» перед пацанами. Просто внутренние ощущения мне подсказывают, что не надо оставлять этот вопрос незакрытым. В своей молодой карьере я оставил очень много незакрытых гештальтов. Подумал, что будет правильным все-таки попробовать сделать то, что мы год назад планировали, ради чего я приходил – создать конкурентноспособную, боевую команду и быть ее важной частью. Получится или нет, не знаю.

Мы честно договорились, что это аренда, я возвращаюсь. Не было договоренности, что я уйду или с возможностью выкупа. Для меня очень важно, что Герман меня полностью понял, поддержал. Сказал, что все правильно, но, конечно, жаль, могли покуваться, но 100% принял.

Что также для меня очень важно – Николаевич сказал мне, что если я делаю все по справедливости, то я все делаю правильно. Если я перед собой честен – это самое главное. Не надо никого слушать.

У меня было огромное доверие от Николаевича. Можно сказать, что он, наверное, один из лучших тренеров в моей карьере. С таким тренером я бы хотел работать», – сказал хавбек «Десятки».

На период Winline Кубка Лиги Шера был в аренде в «Амкале », где сыграл 5 матчей.