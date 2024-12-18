Панов о Германе: «Я не знал, кто это. Забил в интернете, нашел, как выглядит»

Виталий Панов признался, что не знал, кто такой Герман до прихода в «Амкал».

«Виталий Миллер сказал: «Просто встреться с Германом – поверь». Спросил: «Ты не знаешь Германа ? Ты должен знать-то». Я говорю: «Нет, вообще не знаю».

Я посмотрел в интернете, нашел какие-то видео, как он выглядит. А мы оказывается живем недалеко друг от друга. Мы встретились, он приехал с Ваней Млечным – 2 часа поговорили. Мне сделали предложение, и я попросил дать мне сутки – двое на подумать», – сказал главный тренер «Амкала ».