Панов о Германе: «Я не знал, кто это. Забил в интернете, нашел, как выглядит»
Виталий Панов признался, что не знал, кто такой Герман до прихода в «Амкал».
«Виталий Миллер сказал: «Просто встреться с Германом – поверь». Спросил: «Ты не знаешь Германа? Ты должен знать-то». Я говорю: «Нет, вообще не знаю».
Я посмотрел в интернете, нашел какие-то видео, как он выглядит. А мы оказывается живем недалеко друг от друга. Мы встретились, он приехал с Ваней Млечным – 2 часа поговорили. Мне сделали предложение, и я попросил дать мне сутки – двое на подумать», – сказал главный тренер «Амкала».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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