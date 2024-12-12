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Сэмио еще не продлил контракт с 2Drots

2Drots еще не заключили новый контракт с Сэмио.

«Я еще не общался по поводу контракта. Была договоренность встретиться, но я был занят – должна была быть встреча, но не успели, и я улетел в отпуск. Спрашивали, когда прилетаю», – рассказал защитник 2Drots.

Сэм рассказал, что у него контракт с 2Drots до декабря 2024.

Недавно 2Drots покинули Гудай и Скоропуп. Оба футболиста перешли в ФК «10».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: твич Ваги 
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logoWinline Медиалига
возможные трансферы
logo«Сэмио» Владислав Семенов
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