«Из 2D я уйду либо за нереальные деньги, либо за невероятные перспективы. Ни то, ни другое сейчас никто не дает». Слон о своем будущем

Слон отреагировал на разговоры о своих доходах.

«Титаныч [Александр Зуев], здороваясь и проходя мимо на премии, спросил, подписал ли я с 2Drots. Я сказал, что дал согласие, но еще не подписал. Он с улыбкой сказал, что они как раз ищут крайнего полузащитника.

Я отшутился с улыбкой: если оклад 3 миллиона сделаете, поговорим. Этот шутливый диалог длился 10 секунд.

Комон! Из 2Drots я уйду либо за нереальные деньги, либо за невероятные перспективы. Ни то, ни другое сейчас никто не дает. Увы, это так, к моему счастью и несчастью тех, кто хочет, чтобы я ушел.

Остальное все недалеко [в словах Эрика ], но, конечно, по большей части не соответствует правде. А так, что можно сказать? В этой команде все меньше и меньше людей, кому можно доверять. Их, наверное, чуть меньше 10 осталось, но скоро будет еще меньше», – написал хавбек 2Drots.

Президент «Титана» Александр Зуев сегодня написал, что «Титан» не готов предложить Слону зарплату 600 тысяч рублей. После этого Эрик на стриме рассказал, что хавбек 2D суммарно получает порядка 800 тысяч в месяц.