«Служить и защищать Родину – медийно и патриотично. Смена имиджа, форма идет. Я за него порадуюсь». Президент МФЛ Осипов о призыве игрока «Эгриси» Табриза

Николай Осипов прокомментировал призыв игрока «Эгриси» в армию.

В начале декабря Табриза Ибрагимова из «Эгриси» отправили на призывной пункт . По словам футболиста, его оставили на улице, никаких документов он не подписывал. «Я в полном #### и не скрываю. Чувствую себя свободным, только когда плачу. Я сдался».

Дурасов : «Это медийно? Если бы он сказал, что в армию пойду служить, лишь бы [«Эгриси»] взяли в шестой сезон [Медиалиги]».

Осипов : «Во-первых, мне кажется, что Табриз окажется в спортроте. Вторая важная история: мне кажется, служить и защищать Родину – это медийно и весьма патриотично. Смена имиджа – популярная медийная фишка. Табризу форма идет.

Табриз должен оказаться в подразделении, в котором спорт неотрывно связан со службой. Очень хочется, чтобы так произошло. Ну и потом, мне кажется, что ничего страшного в срочной службе в один год, а не два, как было в моей молодости, – нет.

Я за него порадуюсь, потому что рано или поздно это бы произошло. Пусть это произошло сейчас».

Дурасов : «Я не буду радоваться за Табриза. Человек пережил шок. Вернется к восьмому-девятому сезону [МФЛ]. Ждем, Табрик. Заводи телефон, пиши. Кто-то должен собирать нашу передачу».

В Winline Медиалиге Табриз Ибрагимов выступал за ФК «Деньги», «БроукБойз», FC Bus и «Эгриси». Также он является редактором различных шоу МФЛ.