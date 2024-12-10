«Служить и защищать Родину – медийно и патриотично. Смена имиджа, форма идет. Я за него порадуюсь». Президент МФЛ Осипов о призыве игрока «Эгриси» Табриза
В начале декабря Табриза Ибрагимова из «Эгриси» отправили на призывной пункт. По словам футболиста, его оставили на улице, никаких документов он не подписывал. «Я в полном #### и не скрываю. Чувствую себя свободным, только когда плачу. Я сдался».
Дурасов: «Это медийно? Если бы он сказал, что в армию пойду служить, лишь бы [«Эгриси»] взяли в шестой сезон [Медиалиги]».
Осипов: «Во-первых, мне кажется, что Табриз окажется в спортроте. Вторая важная история: мне кажется, служить и защищать Родину – это медийно и весьма патриотично. Смена имиджа – популярная медийная фишка. Табризу форма идет.
Табриз должен оказаться в подразделении, в котором спорт неотрывно связан со службой. Очень хочется, чтобы так произошло. Ну и потом, мне кажется, что ничего страшного в срочной службе в один год, а не два, как было в моей молодости, – нет.
Я за него порадуюсь, потому что рано или поздно это бы произошло. Пусть это произошло сейчас».
Дурасов: «Я не буду радоваться за Табриза. Человек пережил шок. Вернется к восьмому-девятому сезону [МФЛ]. Ждем, Табрик. Заводи телефон, пиши. Кто-то должен собирать нашу передачу».
В Winline Медиалиге Табриз Ибрагимов выступал за ФК «Деньги», «БроукБойз», FC Bus и «Эгриси». Также он является редактором различных шоу МФЛ.
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