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  • «Открыл видео: Бензема в клуб заходит. 3 года назад я был там же, а сейчас во Владивостоке – дырка в стене, плохая кровать». Катрич о переходе в «Луч»
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«Открыл видео: Бензема в клуб заходит. 3 года назад я был там же, а сейчас во Владивостоке – дырка в стене, плохая кровать». Катрич о переходе в «Луч»

Анатолий Катрич рассказал о переходе в «Луч».

Катрич: «Я ушел [из профессионального футбола] когда мне было 27-28 лет. Уже было два разрыва крестообразных связок. Очень устал. День проживаешь [с мыслью]: «Скорее бы он закончился». Я понял, что не живу. Вернулся домой, в Москву. Попал в «Амкал», мне понравилось. Больше не захотел уезжать из этого города».

«Крысева»: «Тебя мучили мысли, что, уйдя в медиафутбол, – ты вряд ли вернешься [в проффутбол]?»

Катрич: «Расскажу историю. Перехожу в «Луч». Зашел [в соцсети] и смотрю видео Бензема. У него видео были красивые: машины, в какой-то клуб заходит. Я понимаю, что три года назад я был в этом месте, а сейчас я сижу во Владивостоке в «Луче». Там дырка в стене, #####. Очень плохая кровать, плохие условия. Я понял: «Толя, ты приплыл». В тот момент стало очень грустно.

Сейчас новая волна появилась. Интерес к чему-то новому. Всю жизнь общался с футболистами, тренерами, агентами и с женщинами с пониженной социальной ответственностью. А тут могу пообщаться с блогерами, с Азаматом [Мусагалиевым]…

«Крысева»: «С теми же женщинами».

Катрич: «Женщины никуда не пропали».

Анатолий Катрич был в структуре «Динамо» с 2011-го. В 2015-м дебютировал за основу, застав в команде Кокорина, Кураньи, Жиркова и других звезд.

Всего Катрич провел за клуб 49 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 15 ассистов.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
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Севастиан «Крысева» Терлецкий
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