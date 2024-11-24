«Баринов заиграл бы. Еще Самошников». Кузнецов об игроках РПЛ, подходящих «Эспаньолу» 90-х
Дмитрий Кузнецов назвал игроков Мир РПЛ, готовых играть за «Эспаньол».
В 90-е Кузнецов провел за «Эспаньол» 81 матч.
– Кто из РПЛ по игровым и психологическим качествам заиграл бы в вашем «Эспаньоле» и в той Примере?
– Если брать только российских футболистов, может быть Баринов заиграл бы. У него есть стержень, он мобильный, выносливый, жесткий, но когда нужно, он может отдать тонкую передачу.
Еще Самошников. У него большой объем. Он чуть-чуть щупленький, ему нужно нарастить мышечную массу, тогда он был бы в топе. Он быстрый, умный.
Это если брать команды середины таблицы. Если брать команды внизу, то можно много набрать, но все же хотят [играть] в хороших командах.
– А Батраков или Глушенков?
– Думаю, им нужно еще поработать, – заявил главный тренер 2Drots.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Михаила Моссаковского
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