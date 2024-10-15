Баринов о трансфере в Европу: «Сейчас к русским игрокам не такое отношение. За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру»
Дмитрий Баринов рассказал о сложностях с трансфером в Европу.
«Трансфер в европейский клуб? В текущих реалиях сложно. Сейчас к русским игрокам не такое отношение, особо мы никому не нужны, нас не ценят. За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру.
«Алавес» делал предложение. Клубы не договорились, а также не устроили личные условия контракта», – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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