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  • Баринов о трансфере в Европу: «Сейчас к русским игрокам не такое отношение. За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру»
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Баринов о трансфере в Европу: «Сейчас к русским игрокам не такое отношение. За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру»

Дмитрий Баринов рассказал о сложностях с трансфером в Европу.

«Трансфер в европейский клуб? В текущих реалиях сложно. Сейчас к русским игрокам не такое отношение, особо мы никому не нужны, нас не ценят. За меня должны заплатить то, что «Локомотив» вложил в мою карьеру.

«Алавес» делал предложение. Клубы не договорились, а также не устроили личные условия контракта», – сказал полузащитник «Локомотива».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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