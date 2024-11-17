Мусагалиев о главном тренере ФК «10»: «Остался один кандидат. Ждем его ответ на наше финальное предложение»

Азамат Мусагалиев высказался о главном тренере ФК «10».

«По возвращению в Москву ждем ответ от кандидата на пост главного тренера после нашего финального предложения.

Мы окончательно выбрали одного кандидата. Взвесили все за и против и сделали финальное предложение», – рассказал президент ФК «10».

Ранее Мусагалиев рассказывал , что приглашал в клуб Игоря Денисова.