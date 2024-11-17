Мусагалиев о главном тренере ФК «10»: «Остался один кандидат. Ждем его ответ на наше финальное предложение»
Азамат Мусагалиев высказался о главном тренере ФК «10».
«По возвращению в Москву ждем ответ от кандидата на пост главного тренера после нашего финального предложения.
Мы окончательно выбрали одного кандидата. Взвесили все за и против и сделали финальное предложение», – рассказал президент ФК «10».
Ранее Мусагалиев рассказывал, что приглашал в клуб Игоря Денисова.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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