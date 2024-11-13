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Хавбек 2Drots Скоропуп ездил на переговоры с ФК «10»

Илья Скоропупов провел первую стадию переговоров с ФК «10».

«На момент, когда снимался стол, не было даже в перспективе никаких встреч с Азаматом. После финала мы всей командой поехали в ресторан. Некит у меня спросил: «Илюш, ты задумываешься об уходе?». Я ответил: «У меня есть кое-что в мыслях. Давай попозже обсудим».

Потом выходит «Стол» и Викторович говорит, что мной интересуется Азамат. Я не понимаю, откуда у него может быть такая информация, потому что до сегодняшнего дня, я не общался с Азаматом. Были какие-то легкие намеки, но предложения не было.

Сегодня я приехал с переговоров с ФК «10». Я рассказал Ильдару, что меня приглашают на переговоры. Я ему сказал, что он может рассказать Некиту. Это первая стадия переговоров.

Контракт с 2Drots у меня до февраля», – сказал полузащитник 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Сэмио
logoДмитрий Кузнецов
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoНекит 2Drots
возможные трансферы
logoАзамат Мусагалиев
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
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