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Мусагалиев приглашал Денисова в ФК «10»: «Представляете, что бы это было? Он бы согласился, если бы я позвонил раньше»

Игорь Денисов мог стать главным тренером ФК «10» Азамата Мусагалиева.

«Я имел честь и познакомился и Игорем Денисовым. Вы представляете, что бы это было? Он нырнул бы с головой в медийку.

Я поговорил с ним, и он дал отрицательный ответ. Он сказал, что был бы положительный, если бы я позвонил раньше. Потому что он дал положительный ответ в другую сторону – он продолжил работать в юношеской команде «Зенита», – сказал президент «Десятки».

После вылета ФК «10» изWinline Кубка Медиалиги клуб уволил главного тренера Александра Нагорного.

Сейчас клуб в поисках нового тренера. В претендентах 2 тренера из проффутбола, не работавших в РПЛ.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoИгорь Денисов
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Кубок Медиалиги
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