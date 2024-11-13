0

«За Алишера я бы заплатил 5 млн. За Кутуза 5 лет назад – тоже». Хачатурян о трансфере Данилина в ФК «10»

Экс-спортивный директор «БроукБойз» высказался о трансфере Данилина в ФК «10».

ФК «10» Азамата Мусагалиева заплатил 3 млн рублей за воспитанника ЦСКА Максима Данилина, хотя Артем Хачатурян писал, что сумма сделки составила 5 млн.

– Как ты нашел Максима Данилина, легко ли уговорил его перейти в «БроукБойз»?

– Вышел на Максима в конце февраля. Он тогда находился на просмотре в «Ислочи». Рассказал ему о планах команды, о тренере, финансах, и договорились, что он даст знать, если у него не получится в проффутболе.

Белорусы в итоге предложили ему контракт, но условия размещения Максима не устроили, поэтому в начале марта мы еще раз обсудили предложение от «Броуков» и договорились, что если в ближайшее время агент не найдет вариант в проффутболе, то он присоединится к нам. Так и получилось.

– Уже сейчас много комментариев о статистике Максима: почему столько платят за парня, у которого 1+1 за 10 матчей. Как считаешь, справедливая ли сумма трансфера? И в чем сильные качества Данилина?

– Большинство переходов (и в проффутболе тоже) не находятся во взаимосвязи ни с логикой, ни с экономикой. Этот трансфер – не исключение.

Что касается сильных сторон Данилина, то это очень координированный, обученный и физически сильный футболист. Скоростно-силовые качества у него идут по верхней планке: он быстрее, ловчее и выносливее почти всех крайних защитников лиги.

– На твой взгляд, «Десятка» – подходящий клуб для Максима? Не пробовал ли ты организовать его трансфер в Rocket Team?

– Я не знаю, в какой футбол собирается играть «Десятка». При Нагорном это была церковь свидетелей передач Хави, сильные стороны Максима могли быть запрятаны в такой игре. Как будет при новом тренера, предстоит узнать.

Трансфер в Rocket Team организовать не пробовал, не было подходящих для этого условий

– Есть ли в медиафутболе игроки, чей трансфер стоит 5 млн? Условно, Алишер, Кутуз?

За Алишера я бы заплатил 5 миллионов. За Кутуза 5 лет назад – тоже, – рассказал Хачатурян главному редактору Медиафутбола на Спорте’’ Денису Смирнову.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
деньги
logoМаксим Данилин 2001
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФК 10
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoАлишер Рахимов
logoАртем Хачатурян
logoRocket Team
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусагалиев заявил, что трансфер Данилина обошелся ФК «10» в 3 млн рублей. Хачатурян писал про 5 млн
вчера, 17:47
ФК «10» Мусагалиева заплатил 5 млн рублей за воспитанника ЦСКА Данилина. Это рекорд медиафутбола (Артем Хачатурян)
41вчера, 16:41
Данилин перешел из «БроукБойз» в ФК «10»
вчера, 10:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«###### берет модные слова и ###### ими, чтобы казаться современным». Сибскана ответил Сметанину по поводу «квадроберов»
56вчера, 19:01
Андрей Сметанин: «Амкал» и 2Drots грозятся отвозить «Динамо»? А кто вообще эти люди – какие-то квадроберы?»
20вчера, 18:14
Мусагалиев заявил, что трансфер Данилина обошелся ФК «10» в 3 млн рублей. Хачатурян писал про 5 млн
вчера, 17:47
Прокуратура проверит законность военного билета Михаила Литвина. Блогер говорил, кто купил его
34вчера, 17:32
ФК «10» не примет участие в казахстанской медиалиге в январе. Клуб опроверг пост организаторов турнира
1вчера, 16:43
ФК «10» Мусагалиева заплатил 5 млн рублей за воспитанника ЦСКА Данилина. Это рекорд медиафутбола (Артем Хачатурян)
41вчера, 16:41
Николай Осипов: «Лучший игрок шестого сезона Медиалиги получит квартиру в Москве»
вчера, 15:30
Артем Дзюба: «Многие ребята выбирают легкий путь – идут в Медиалигу за большие деньги. Там один-два раза в неделю потренировался, перекурил, кофе допил – и обратно на поле»
13вчера, 14:05
Разыгрываем футболку Дениса Давыдова
вчера, 14:00Конкурс
«Крысева», «Некласико», «Шугар» – в списке номинантов на лучшее медиа года в медиафутболе
вчера, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Rocket Team Мозгова и Alikson Team Седоковой вышли в плей-офф, Pena Team и Favela Basket покинули турнир. Результаты 5-го тура Media Basket
10 ноября, 20:49
Экс-тренер «Волгаря» и «Акрона» Панов привел «Амкал» к победе в Кубке Медиалиги в своем дебютном сезоне
9 ноября, 20:25
Забирайте футболку 2Drots и два билета на финал Кубка Медиалиги
8 ноября, 09:00
ФК «10» сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси 16 ноября
6 ноября, 19:17
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
24 ноября, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
14 ноября, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото