«За Алишера я бы заплатил 5 млн. За Кутуза 5 лет назад – тоже». Хачатурян о трансфере Данилина в ФК «10»

Экс-спортивный директор «БроукБойз» высказался о трансфере Данилина в ФК «10».

ФК «10» Азамата Мусагалиева заплатил 3 млн рублей за воспитанника ЦСКА Максима Данилина, хотя Артем Хачатурян писал , что сумма сделки составила 5 млн.

– Как ты нашел Максима Данилина, легко ли уговорил его перейти в «БроукБойз»?

– Вышел на Максима в конце февраля. Он тогда находился на просмотре в «Ислочи». Рассказал ему о планах команды, о тренере, финансах, и договорились, что он даст знать, если у него не получится в проффутболе.

Белорусы в итоге предложили ему контракт, но условия размещения Максима не устроили, поэтому в начале марта мы еще раз обсудили предложение от «Броуков» и договорились, что если в ближайшее время агент не найдет вариант в проффутболе, то он присоединится к нам. Так и получилось.

– Уже сейчас много комментариев о статистике Максима: почему столько платят за парня, у которого 1+1 за 10 матчей. Как считаешь, справедливая ли сумма трансфера? И в чем сильные качества Данилина?

– Большинство переходов (и в проффутболе тоже) не находятся во взаимосвязи ни с логикой, ни с экономикой. Этот трансфер – не исключение.

Что касается сильных сторон Данилина, то это очень координированный, обученный и физически сильный футболист. Скоростно-силовые качества у него идут по верхней планке: он быстрее, ловчее и выносливее почти всех крайних защитников лиги.

– На твой взгляд, «Десятка» – подходящий клуб для Максима? Не пробовал ли ты организовать его трансфер в Rocket Team?

– Я не знаю, в какой футбол собирается играть «Десятка». При Нагорном это была церковь свидетелей передач Хави, сильные стороны Максима могли быть запрятаны в такой игре. Как будет при новом тренера, предстоит узнать.

Трансфер в Rocket Team организовать не пробовал, не было подходящих для этого условий

– Есть ли в медиафутболе игроки, чей трансфер стоит 5 млн? Условно, Алишер, Кутуз?

За Алишера я бы заплатил 5 миллионов. За Кутуза 5 лет назад – тоже, – рассказал Хачатурян главному редактору Медиафутбола на Спорте’’ Денису Смирнову.