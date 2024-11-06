«Ко мне с предложением вышло уже 3 команды». Биря о закончившемся контракте с «Титаном»

У Кирилла Бирюкова закончился контракт с «Титаном».

Зуев : «Фиджитал игры, ситуация с ЛФЛ, момент на полуфинале – перевернули страницу. Этих ситуаций стало слишком много. Контракт Бирюка с «Титаном» сегодня закончился».

Бирюк : «Мне написало уже 3 команды с предложением. Что мне думать? Почему нельзя поговорить со мной? Я им сказал, что дождусь официального заявления.

У меня есть такое качество как преданность. За 5 лет в «Титане » происходило многое. Мне странно, что из-за одного поступка все это может быть выкинуто нахер.

Я знаю, что ты со многими ребятами в команде, у кого также заканчивается контракт, обсуждаешь продление. Со мной никто не разговаривал. Какой я могу сделать вывод?»

Зуев : «У нас есть тренерский штаб, вице-президент – я не специалист в подборе футбольно игроков. Я буду выходить с предложением после разговора с тренерским штабом. Кирилл имеет право подписать контракт с другой командой».

Ранее президент «Титана» Александр Зуев заявил, что не хочет видеть Бирю в команде после его удаления в полуфинале с «Амкалом ».

В том матче «Титан» проиграл команде Германа (1:3) и не вышли в финал Winline Кубка Лиги.