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Александр Зуев: «12 игроков уже продлили контракты с «Титаном». Со многими есть согласия»

Александр Зуев уверен, что после сезона многие игроки не разбегутся из «Титана».

– Было много подколов после увольнения Шамы про атакующий футбол. Как ты это воспринимал?

– Спокойно. Ну, подкалывают, пускай. Как всегда, если аудитория не понимает решение, значит, руководитель, который принял решение, пидорас. Вестись на каждое высказывание?

– Сейчас вы общаетесь с Шамой?

– Здороваемся. Общения нет.

– После назначения Медведева у «Титана» 3 победы подряд. Чувствуется, что раздевалка стабилизировалась?

– Раздевалка всегда была хорошая, как и атмосфера в команде. А то, что говорят, что в «Титане» говно, плохое настроение – это ###### (вранье).

– Многие футболисты открыто высказывали недовольства после увольнения. Как ты это видел?

– Футболисты не могут понять каждое решение. Я уже говорил, что, когда мы выиграли чемпионат мира, через две недели попрощались с Алексеем Медведевым – такое в нашей практике тоже было. Все же делается для футболистов и результатов.

– Нет опасения, что после сезона многие игроки не захотят продлевать контракт?

– Нет. Команда прекрасно знает Лешу Медведева – большинство с ним работало. Почему они должны не захотеть? 12 игроков уже продлили контракт. Ведем переговоры дальше – со многими уже есть согласия, – рассказал президент «Титана» корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoШамиль Курбанов
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
Александр Зуев
logoWinline Кубок Медиалиги
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