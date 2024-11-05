Сборные Медиалиги и ФНЛ планируют сыграть в крытом манеже в Красноярске
Сборные Winline Медиалиги и ФНЛ проведут второй матч.
Команды планируют сыграть в Красноярске в крытом манеже «Енисея».
По информации «Спорт-Экспресса», товарищеский матч с высокой долей вероятности пройдет 6 декабря.
В прошлом году сборная Медиалиги потерпела крупное поражение от команды ФНЛ в Махачкале – 0:4.
Шоу в матче Медиалиги против ФНЛ: дубль 42-летнего Низамутдинова, много конфликтов и огненный Калешин
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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