Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)

Зимой может пройти ответный матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ.

Игра планируется на 6 декабря.

Место проведения пока не определено, но, возможно, будет как в прошлом году – в Каспийске.

В прошлом году матч закончился со счетом 4:0 в пользу сборной ФНЛ.