Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
Зимой может пройти ответный матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ.
Игра планируется на 6 декабря.
Место проведения пока не определено, но, возможно, будет как в прошлом году – в Каспийске.
В прошлом году матч закончился со счетом 4:0 в пользу сборной ФНЛ.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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