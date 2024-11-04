«Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики. До сих пор ждем записки Манны». Сибыч о вкидах перед дерби
– Впереди матч с 2Drots. Раньше это было жаркое дерби, было много вкидов. Как будет проходить неделя до финала?
– Футбол уже не медийный, очевидно. Поэтому вкидов никто особо и не ждет. Максимум какой-нибудь неадекват скажет неосторожную фразу, которую будут форсить.
До сих пор ждем записки Манны. Те самые на пергаменте. Почитаем, может, из них сделаем выводы какие-то. А то вроде вкинул, что покажет, а не показывает. Как будто не по-пацански.
Сам матч будет хороший, дерби будет клевое. Хотелось бы, чтобы выиграл тот, кто этого заслужит.
– Сейчас не хватает этих прогревов?
– Мне до #####. Никто не ставит на это акцент. Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики… Будет больше интереса к игре? И сейчас, я думаю, неплохо ждут. А доп разогрев – одному это делать не хочется. Если оппонент это не поддерживает и лига не способствует, значит, так надо.
Я не иду против системы. Мне норм. Я иду в финал, – сказал капитан «Амкала» в беседе с корреспондентом Спортса Фирузом Анвари.
В субботу 9 ноября «Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Лиги.
Матч пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 (мск).
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