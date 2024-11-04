  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики. До сих пор ждем записки Манны». Сибыч о вкидах перед дерби
0

«Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики. До сих пор ждем записки Манны». Сибыч о вкидах перед дерби

Андрей Сибскана высказался о прогреве матчей через вкиды.

– Впереди матч с 2Drots. Раньше это было жаркое дерби, было много вкидов. Как будет проходить неделя до финала?

– Футбол уже не медийный, очевидно. Поэтому вкидов никто особо и не ждет. Максимум какой-нибудь неадекват скажет неосторожную фразу, которую будут форсить.

До сих пор ждем записки Манны. Те самые на пергаменте. Почитаем, может, из них сделаем выводы какие-то. А то вроде вкинул, что покажет, а не показывает. Как будто не по-пацански.

Сам матч будет хороший, дерби будет клевое. Хотелось бы, чтобы выиграл тот, кто этого заслужит.

– Сейчас не хватает этих прогревов?

– Мне до #####. Никто не ставит на это акцент. Нафига мне напрягаться и рвать жопу? Если бы от этого зависели хотя бы мои бабки или подписчики… Будет больше интереса к игре? И сейчас, я думаю, неплохо ждут. А доп разогрев – одному это делать не хочется. Если оппонент это не поддерживает и лига не способствует, значит, так надо.

Я не иду против системы. Мне норм. Я иду в финал, – сказал капитан «Амкала» в беседе с корреспондентом Спортса Фирузом Анвари.

В субботу 9 ноября «Амкал» сыграет с 2Drots в финале Winline Кубка Лиги.

Матч пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 19:00 (мск).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo2Drots
logoАндрей Сибскана
logo«Манна» Станислав Манаев
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
10 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
4вчера, 17:42
«Удивительно, что спустя 8 игр мы встречаемся с теми, об кого споткнулись в первом матче. Символичнее быть не могло». Герман о финале против 2Drots
вчера, 15:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евгений Спиряков: «Моя чистая прибыль – больше двух миллионов рублей в месяц»
39 минут назад
Президент «Амкала» Герман ответил Дзюбе: «Он и Слуцкий говорят, что никогда не придут в медиафутбол. Но Т-Лига – это тоже медиафутбол, ку-ку, #####»
11сегодня, 16:56
«Он думал, что я хочу его слить. А мне было важно, чтобы он не ушел». Руководитель «Чисто Питер» о Радимове
сегодня, 15:31
Fight Nights примут участие в стыках за выход в Суперкубок в Абу-Даби
сегодня, 13:22
Текила: «С Крапом договоренности до конца сезона. Обсудим его поведение – если он согласится на определенные пункты, значит, мы вместе»
1сегодня, 12:29
Дмитрий Егоров занял 3-е место на турнире по медиапокеру. Президент «Броуков» выиграл 9 300 долларов
сегодня, 08:53
Players Club Obladaet победил Blatosphera Словетского, команда Седоковой выиграла у Favela Basket. Результаты 4-го уик-энда Media Basket
1вчера, 19:48
Семенов, Гагиты, Попкович и Головачев покинули Lit Energy
вчера, 19:43
«Амкал» примет участие в казахстанской медиалиге в январе
вчера, 18:57
10 тысяч билетов продано на финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»
4вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
2сегодня, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
1сегодня, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40