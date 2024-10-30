Режиссер первых сезонов «Эгриси» о проекте: «Витя Кравченко работал в «Газпроме», а Струнин и Кошлаков в то же время в «КБ». Но всех объединял футбол»

Дмитрий Кубасов рассказал о съемке сериала об «Эгриси» в 2017 году.

Кубасов : «Это была супер амбициозная, творческая задача. «Эгриси» – это сообщество, которое объединяло разных людей. Витя Кравченко тогда работал в «Газпроме», а Игорь Струнин и Кошлаков в это же самое время – в «Красном и Белом». Это калейдоскоп разности, который объединяет футбол. Через него мы попадали в ту реальность, которая тогда формировалась».

Кир Воробьев : «То, что он пытался влезть в жизнь людей, не всегда воспринималось футболистами позитивно. Некоторые отказывались сниматься, психовали, когда какие-то вещи попадали в выпуск. Из-за этого возникал барьер, который не позволял Кубасову снимать фильм, так, как он хотел».

Кубасов : «Было непросто, когда кто-то из игроков закрывался. Обычно это происходило после выхода серии, и герои этой серии на ютубе читали про себя комментарии – срабатывала реакция психики на такое отчуждение. Но потом, мне кажется, в процессе мы с этим справились. Проблемы были в самом начале».

Кир Воробьев : «Дмитрий очень сильно уставал и отказывался работать. Был эпизод, когда футболисты упрашивали его не бросать проект и продолжать снимать».

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