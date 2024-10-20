«Десятка» забила 1 гол в семи матчах Кубка Медиалиги. Выход в плей-офф зависит от матча СКА – Lotus и суперчелленджа

ФК «10» забил один гол в семи турах Winline Кубка Медиалиги.

Команда набрала в групповом этапе 10 очков.

Выход из группы зависит от матча СКА – Lotus.

Если СКА победит в основное время или по буллиталити, «Десятка» выйдет в плей-офф, если выиграет в суперчеллендже.

Если Lotus победит в основное время, ФК «10» выйдет в плей-офф.

Если Lotus победит по буллиталити, а СКА победит в суперчеллендже, тогда «Десятка» не выйдет в плей-офф.