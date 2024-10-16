«Появился инстинкт убийц». Герман о том, как изменился «Амкал»

Герман назвал причину изменения «Амкала».

– Даже Райзен сказал, что сейчас самый лучший «Амкал».

– Многие сейчас это говорят, это очень приятно. Я думаю, что это в первую очередь надо хвалить не меня, а наших футболистов и, конечно, тренерский и административный штаб.

– Что изменилось в клубе?

– Мне очень нравится, что появился инстинкт убийц. Тренерский штаб привил чувство внутренней уверенности в себе. Инстинкт победителя воспитывается только победами. После этого получаются такие матчи, когда в любой другой сезон, проигрывая 0:1, хорошо играя, возможно, мы опустили бы руки. Но здесь ребята ни на секунду не усомнились. Соперники взяли дополнительную, и мы этим воспользовались.

– Николай Осипов говорил, что если «Амкал» выиграет этот сезон, то это будет идеально.

– Пока идет так, что мы этого как минимум заслуживаем, но все будет решаться в финальных матчах. Сегодня мы, возможно, сохраним первую строчку. Хотелось бы это сделать, чтобы выдохнуть в последнюю неделю, – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Перед 8-м туром «Амкал» занимает первое место в турнирной таблице Winline кубка Лиги.