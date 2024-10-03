Николай Осипов о результатах «Амкала»: «Панов пришел на классный фундамент. Гатагов нашел алмаз, а Панов его огранил в бриллиант»
– «Амкал» сейчас в прайме…
– Не хватает трофеев. В будущем? Остался месяц. Подождем. Будет круто. Хочется видеть «Амкал» минимум в полуфинале или в финале.
– Сильно повлияла смена главного тренера?
– Мне кажется, что в футбольном клубе в моменте очень сложно что-то поменять. Панов пришел на классный фундамент и состав игроков, который собрал Гатагов. Он добавил что-то свое, безусловно. Мы видим, что команда поменялась. Но с таким материалом, который собрал Гатагов, с харизмой и тренерским мастерством у него получается офигенная команда.
Неизвестно, какие были бы результаты у Панова с «Амкалом» годичной давности. Панов преобразил то, что оставил после себя Маратович. Гатагов нашел алмаз, а Панов его огранил в бриллиант. Сейчас «Амкал» похож на драгоценный камень, – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Виталий Панов возглавил «Амкал» в июле. Под его руководством клуб дошел до 4-го раунда Фонбет Кубка России, где с минимальным счетом проиграл «Алании» (0:1).
Сейчас «Амкал» занимает 1-е место в Winline Кубке Медиалиги.
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