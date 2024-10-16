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Ринат Дасаев: «Медиалига убивает футбол. Не нужно туда идти, это шоу ни для кого»

Ринат Дасаев советует футболистам не идти в Winline Медиалигу.

– Вы были бы за проведение матча сборной России с командой Медиалиги?

– Медиалига – это не футбол, это шоу. Может быть, это хорошо для ребят, которые закончили и не нашли себя в профессиональном футболе. Те же тренеры идут туда. Но это просто шоу ни для кого.

Мой совет – не нужно идти в Медиалигу, когда ты занимаешься футболом. Надо продолжать заниматься футболом. Я считаю, что Медиалига убивает футбол, – сказал экс-вратарь «Спартака».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
logoWinline Медиалига
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