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Основатель Rocket Team ЮрКисс выплатит 1 миллион рублей команде за победу над Fight Nights

Юрий Кисилев обещал в случае победы над FN выплатить игрокам RT 1 миллион рублей.

Это стало ответом на обещание Камила Гаджиева выплатить Fight Nights миллион рублей за победу над RT.

Победа в заключительном матче регулярного чемпионата гарантирует обеим командам выход в плей-офф.

Rocket Team занимает 7-е место в турнирной таблице, Fight Nights – 8-е. Оба клуба набрали по 10 очков.

Матч Rocket Team – Fight Nights пройдет 19 октября, начало – в 21:00 (мск).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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