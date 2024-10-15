Основатель Rocket Team ЮрКисс выплатит 1 миллион рублей команде за победу над Fight Nights
Юрий Кисилев обещал в случае победы над FN выплатить игрокам RT 1 миллион рублей.
Это стало ответом на обещание Камила Гаджиева выплатить Fight Nights миллион рублей за победу над RT.
Победа в заключительном матче регулярного чемпионата гарантирует обеим командам выход в плей-офф.
Rocket Team занимает 7-е место в турнирной таблице, Fight Nights – 8-е. Оба клуба набрали по 10 очков.
Матч Rocket Team – Fight Nights пройдет 19 октября, начало – в 21:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Rocket Team
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