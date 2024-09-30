Топ популярнейших игроков русской версии Transfermarkt возглавили новички «Амкала» Ахильгов и Папикян. Они опередили Пьянича, Роналду и Месси

Новички «Амкала» возглавили тренды Transfermarkt.

Вчера ночью медиафутбольный клуб объявил о переходе защитника Абдурахмана Ахильгова. На прошлой неделе 26-летний игрок уже был включен в заявку на матч Фонбет Кубка России с «Аланией» (0:1), но на поле так и не вышел.

Ранее в «Амкал» также перешел бывший полузащитник «Сибири», «Чайки» и «Амкара» Давид Папикян.

В понедельник утром Ахильгов поднялся на первое место рейтинга самых популярных игроков transfermarkt.world (русскоязычная версия). Папикян занимает второе место.

Футболисты «Амкала» в числе прочих опередили в списке Криштиану Роналду (3-е место), Миралема Пьянича (7-е место) и Лионеля Месси (9-е место).