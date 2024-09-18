«Амкал» подписал экс-хавбека «Чайки» Папикяна

Давид Папикян присоединился к «Амкалу».

«Амкал »объявил о подписании 23-летнего полузащитника Давида Папикяна.

На профессиональном уровне футболист выступал за «Чайку», «Сибирь» и «Амкар».

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