  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

«Амкал» подписал экс-хавбека «Чайки» Папикяна

Давид Папикян присоединился к «Амкалу».

«Амкал»объявил о подписании 23-летнего полузащитника Давида Папикяна.

На профессиональном уровне футболист выступал за «Чайку», «Сибирь» и «Амкар».

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкар
logoФК Сибирь
logoЧайка Песчанокопское
logoАмкал
logoWinline Медиалига
трансферы
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» объявил о возвращении Назара
127 августа, 15:58
Экс-хавбек ЦСКА Ефремов – игрок «Амкала»
925 августа, 10:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги. Он сказал Кортаве: «Я не против. Но представьте, что Дивеев, например, получит травму. Что потом ЦСКА скажет РФС?»
22сегодня, 14:56
«Было морально тяжело платить за всех за баню. Вышло 220 тысяч. Надеюсь, когда-то это вернется». Фил Воронин о расходах на «Банку»
1сегодня, 12:25
Дмитрий Егоров: «Жду, когда ВК выкупит права на трансляции ЛЧ. Запреты на скрины на Оkkо и Кинопоиске – анти все»
37сегодня, 09:58
Сева Антонов покинул «Эгриси» и закончил карьеру футболиста
2вчера, 19:36
«Броуки» не будут продлевать контракт с Мушвигом и Вадимом Черным. Егоров готов на переговоры с другими командами
вчера, 18:38
Радимов сможет сыграть за любую команду в 7-м туре Кубка Надежды
1вчера, 17:45
Президент Медиалиги предложил РФС спор: сборная МФЛ сыграет с Россией, если «Амкал» победит «Аланию» в Кубке
72вчера, 12:20
У Алана Гатагова нет зарплаты в 2Drots
вчера, 11:48
Зуев об увольнении Шамы: «Если бы победа над СКА была убедительная, можно было бы обсуждать дальнейшее пребывание в команде»
вчера, 09:56
Артем Дзюба: «Я в Медиалигу – ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. «Амкал» на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»
86вчера, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
1сегодня, 11:10
«Алания» – именитый соперник, но сейчас даже не в топ-3 в ФНЛ. Это команда, с которой можно играть». Герман о настрое перед матчем 4-го раунда Кубка
1сегодня, 08:57
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
вчера, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
7вчера, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
712 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32