«Амкал» подписал экс-хавбека «Чайки» Папикяна
Давид Папикян присоединился к «Амкалу».
«Амкал»объявил о подписании 23-летнего полузащитника Давида Папикяна.
На профессиональном уровне футболист выступал за «Чайку», «Сибирь» и «Амкар».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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