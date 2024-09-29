«В Лиге умеют говорить только два человека – я и Некит. Пусть перенимают опыт у гуру». Сибскана о речах в кругу

Сибскана считает, что речи в кругу больше не нужны.

– Сегодня казалось, что «Литы» превосходили вас по болельщикам. Чувствуется давление, что прибавляется еще один гранд в медиафутболе?

– Не в количестве дело, а в качестве. Сколько бы не было наших болельщиков, они ######### (уделали) по-своему. Если при этом их было меньше, то это вдвойне приятнее.

Lit Energy – на старте, на хайпе. В нее вливают хорошие бабки. Если всякие другие стороны не будет деньги вливать, может быть, будет появляться другой гранд.

Я бы рассматривал более серьезным грандом команду Басты. Видно, что это всерьез и надолго. Если брать Литвина как футбольного медиа персонажа, он же уже заходил с «Сахалинцем» – команда закончилась. Не факт, что с этой также не будет.

Они примерно как все топ-10 команд: играют в футбол, куются – ничего интересного. Несколько миллионов просмотров? Это же не у команды. И люди приходят не футбол посмотреть.

– Литвин в круге перед матчем сказал, что на «Амкал» уже не ходят, и за счет Lit Energy за вас пришли поболеть.

– Очень слабо. Пускай перенимает опыт у гуру. Пока в Лиге умеют говорить только два человека – я и Некит. Как бы я не любил говорить в свой адрес что-то приятное, но, к сожалению, вся эта речь – просто пустышка.

Мне кажется, что не надо их делать. Мы ввели этот тренд. Я помню давным-давно начал эту историю. Но тогда это было нужно. А сейчас они не работают. Мне кажется, они нужны только в редких случаях. Или чтобы это хотя бы было эпично или рофляно, – сказал капитан «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.