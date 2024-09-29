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«Амкал» и Lit Energy встретятся на большом «Москвиче» в 5-м туре Кубка Медиалиги

«Амкал» сыграет с Lit Energy на «Москвиче» в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 5-й тур

29 сентября, воскресенье

«Амкал» – Lit Energy – 17:00

Стартовые составы появятся за час до игры.

Матч пройдет в Москве на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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