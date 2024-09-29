«СиндЕкат» играет против «Чертаново Медиа» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
«СиндЕкат» встречается с «Чертаново Медиа» в Winline Кубке Надежды.
Кубок Надежды, 5-й тур
29 сентября, воскресенье
«СиндЕкат» – «Чертаново Медиа» – 1:0 (1:0, второй тайм)
Гол: 1:0 – Смольников (24).
«СиндЕкат»: Смирнов, Шефенгут, Хатаженков, Подоксенов, Корольков, Бальде, Лунгу, Чижков, Чижов, Подберезкин, Смольников.
«Чертаново Медиа»: Багаутдинов, Горячев, Шустов, Дадье, Долгий, Захаров, Гаранжа, Мельник, Тетюшин, Акжигитов, Казарян.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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