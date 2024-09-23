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Агент Рыбуса о Медиалиге: «Переговоров нет. Примем решение, когда закроется трансферное окно для свободных агентов»

Агент Мачея Рыбуса отреагировал на слухи о переходе игрока в медиафутбол.

Ранее появилась информация, что бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Рубина» может присоединиться к «Амкалу».

«Переход Рыбуса в Медиалигу? На данный момент мы никакие переговоры ни с кем не ведем. Когда закончится трансферное окно для свободных агентов, тогда уже будем что-то делать и принимать решение.

А пока у нас нет никаких переговоров. Так что слухи и сплетни комментировать не хочу», – сообщил агент футболиста Роман Орещук.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24.ru
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