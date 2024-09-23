«Игрок уровня Зидана. Все ######». Рыбус может перейти в «Амкал» (MediaBread)
Мачей Рыбус может продолжить карьеру в медийном футболе.
На прошлой неделе президент «Амкала» Герман Эль Класико анонсировал громкий трансфер.
«Все ###### (офигеют). Игрок уровня Зинедина Зидана», – сказал Герман на стриме.
Позже телеграм-канал MediaBread сообщил, что речь, возможно, идет о бывшем защитнике «Локомотива» и сборной Польши Рыбусе.
Руководитель «БроукБойз» Дмитрий Егоров написал, что поляк мог присоединиться и к его команде: «Рыбуса предлагали и нам. За 400».
35-летний футболист выступал за «Рубин», «Спартак», «Лион», «Ахмат» и «Легию».
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента – летом истек срок его контракта с «Рубином».
За «Амкал» играют в числе прочих экс-хавбек «Амкара» Артур Рябокобыленко и бывший полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: MediaBread
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