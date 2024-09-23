«Игрок уровня Зидана. Все ######». Рыбус может перейти в «Амкал» (MediaBread)

Мачей Рыбус может продолжить карьеру в медийном футболе.

На прошлой неделе президент «Амкала » Герман Эль Класико анонсировал громкий трансфер.

«Все ###### (офигеют). Игрок уровня Зинедина Зидана », – сказал Герман на стриме.

Позже телеграм-канал MediaBread сообщил, что речь, возможно, идет о бывшем защитнике «Локомотива » и сборной Польши Рыбусе.

Руководитель «БроукБойз » Дмитрий Егоров написал , что поляк мог присоединиться и к его команде: «Рыбуса предлагали и нам. За 400».

35-летний футболист выступал за «Рубин», «Спартак », «Лион», «Ахмат » и «Легию».

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента – летом истек срок его контракта с «Рубином ».

За «Амкал» играют в числе прочих экс-хавбек «Амкара » Артур Рябокобыленко и бывший полузащитник «Динамо » Анатолий Катрич .