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«Игрок уровня Зидана. Все ######». Рыбус может перейти в «Амкал» (MediaBread)

Мачей Рыбус может продолжить карьеру в медийном футболе.

На прошлой неделе президент «Амкала» Герман Эль Класико анонсировал громкий трансфер.

«Все ###### (офигеют). Игрок уровня Зинедина Зидана», – сказал Герман на стриме.

Позже телеграм-канал MediaBread сообщил, что речь, возможно, идет о бывшем защитнике «Локомотива» и сборной Польши Рыбусе.

Руководитель «БроукБойз» Дмитрий Егоров написал, что поляк мог присоединиться и к его команде: «Рыбуса предлагали и нам. За 400».

35-летний футболист выступал за «Рубин», «Спартак», «Лион», «Ахмат» и «Легию».

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента – летом истек срок его контракта с «Рубином».

За «Амкал» играют в числе прочих экс-хавбек «Амкара» Артур Рябокобыленко и бывший полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: MediaBread
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoМачей Рыбус
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
брань
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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