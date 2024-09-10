Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о детских садах: «В обычный государственный хрен попадешь, очереди нереальные. Пошли с дочкой в платный»
Дмитрий Ефремов пожаловался на очереди в государственные детские сады.
– Недавно тут столкнулся с проблемой.
– Что случилось?
– Собрались записывать дочку в детский сад – я был в шоке: в обычный государственный садик хрен попадешь, очереди нереальные.
В итоге пошли в платный, – рассказал экс-игрок ЦСКА и сборной России, выступающий за медийный «Амкал».
У меня с обоими проблем не было. Правда, я в маленьком городе живу
Я даже не говорю про курсы, доп занятия и нормальное школьное образование. Хотя зачем нам умное поколение?