Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о детских садах: «В обычный государственный хрен попадешь, очереди нереальные. Пошли с дочкой в платный»

Дмитрий Ефремов пожаловался на очереди в государственные детские сады.

– Недавно тут столкнулся с проблемой.

– Что случилось?

– Собрались записывать дочку в детский сад – я был в шоке: в обычный государственный садик хрен попадешь, очереди нереальные.

В итоге пошли в платный, – рассказал экс-игрок и сборной России, выступающий за медийный «Амкал».