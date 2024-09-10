Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о детских садах: «В обычный государственный хрен попадешь, очереди нереальные. Пошли с дочкой в платный»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Ефремов Амкал брань Футбол

Дмитрий Ефремов пожаловался на очереди в государственные детские сады.

– Недавно тут столкнулся с проблемой.

– Что случилось?

– Собрались записывать дочку в детский сад – я был в шоке: в обычный государственный садик хрен попадешь, очереди нереальные.

В итоге пошли в платный, – рассказал экс-игрок ЦСКА и сборной России, выступающий за медийный «Амкал».

5 комментариев
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Так заранее надо было в очередь вставать.
У меня с обоими проблем не было. Правда, я в маленьком городе живу
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Из государственного садика пинок дали ему, как Дзюба))
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В Мск живу и сына три года назад без проблем в садик отдали, потом перевели вообще около дома.
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Демография в одном месте. Интересно связано ли это с конскими ценами на квартиру и процентной ставкой, нереальными ценами на авто, очередь в садик, кредит для того чтобы собрать ребёнка в школу, цены на отдых я не беру.
Я даже не говорю про курсы, доп занятия и нормальное школьное образование. Хотя зачем нам умное поколение?
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Ответ egorov.bsp
Так заранее надо было в очередь вставать. У меня с обоими проблем не было. Правда, я в маленьком городе живу
заранее - это до рождения?
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