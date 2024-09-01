Гуф выступит на «Арене Химки» перед матчем «БроукБойз» – «Химки» за Суперкубок VK Видео

Гуф станет гостем матча «БроукБойз» – «Химки»

«Броуки » и «Химки» встретятся в матче за Суперкубок VK Видео на «Арене Химки».

«Броуки» участвуют в розыгрыше трофея как победитель Winline Медиалиги , «Химки» – как победитель Первой лиги.

В день матча запланирована шоу-программа, хэдлайнером станет рэпер Гуф, который выступит перед игрой.

Матч пройдет 6 сентября на стадионе «Арена Химки» . Начало – в 20:00 (мск). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.