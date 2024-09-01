Гуф выступит на «Арене Химки» перед матчем «БроукБойз» – «Химки» за Суперкубок VK Видео
Гуф станет гостем матча «БроукБойз» – «Химки»
«Броуки» и «Химки» встретятся в матче за Суперкубок VK Видео на «Арене Химки».
«Броуки» участвуют в розыгрыше трофея как победитель Winline Медиалиги, «Химки» – как победитель Первой лиги.
В день матча запланирована шоу-программа, хэдлайнером станет рэпер Гуф, который выступит перед игрой.
Матч пройдет 6 сентября на стадионе «Арена Химки». Начало – в 20:00 (мск). Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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